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Украина отправила 30 тысяч тонн пшеницы в Эфиопию

Фото: Украина отправила 30 тысяч тонн пшеницы в Эфиопию (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина отправила 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что балкер DENIZ M, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы Эфиопии, - это уже 17 суден, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Отмечается, что под эгидой ВПП ООН в нуждающиеся страны Африки и Азии уже было доставлено более полумиллиона тонн украинской пшеницы.

Так, сегодня из портов Большой Одессы вышли три судна со 112,4 тысяч тонн агропродукции для Африки и Азии. Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тысяч тонн пшеницы, который направляется в Алжир и балкер IOANNIS THEO, который доставит 52 тысяч тонн пшеницы во Вьетнам.

В Мининфраструктуры отмечают, что по "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 122 тысяч тонн агропродукции.

Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Украина должна отправить 30 тысяч тонн пшеницы в Йемен.

К тому же правительство продолжило финансирование гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

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зерновой коридорМИУ