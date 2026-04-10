Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо великоднього перемир'я

Реакція Зеленського

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.

"Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – заявив президент.

Раніше Кремль оголосив, що Володимир Путін наказав зупинити бойові дії на всіх напрямках з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня - у зв’язку з православним Великоднем.

Своєму міністру оборони та начальнику генштабу він уже віддав відповідні розпорядження.