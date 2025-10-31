Україна відповіла на "готовність" РФ до переговорів: тільки коли Путін захоче миру

Що сказали у Лаврова

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив про те, що Москва нібито готова до відновлення прямих переговорів з Україною в рамках стамбульського формату.

Галузін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче продовжувати діалог із Росією, оскільки "намагається досягти миру силовим шляхом".

Важливо зазначити, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити шляхи завершення війни.

Зі свого боку Путін уникає такої зустрічі. Зокрема, він почав запрошувати Зеленського до Москви, а також висловлював сумніви в доцільності перемовин між Україною та Росією на рівні лідерів.

До слова, раніше FT з посиланням на джерела написало про те, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати свою зустріч із Путіним у Будапешті через жорсткі умови для завершення війни, які висунув Кремль.