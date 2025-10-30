Україна відповіла на абсурдну ідею Путіна про "коридор" для журналістів: пам'ятаємо Іловайськ

"Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна з приводу "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції - 29 серпня 2014 року в Іловайську", - зазначив Тихий.

Він звернув увагу, що голова Кремля хоче тільки затягувати війну. Він ніколи не виконував свої обіцянки про припинення вогню.

Тихий закликав журналістів не допомагати диктатору виправдовувати свої злочини за допомогою російських провокацій проти журналістів.

"Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", - звернув увагу речник МЗС.

Варто зауважити, що в серпні 2014 року воїни ЗСУ потрапили в оточення в Іловайську. У ніч на 29 серпня українським військовослужбовцям було запропоновано так званий "зелений коридор" для виходу з оточення.

Колони почали рухатися за узгодженим маршрутом, але в момент виходу зіткнулися з вогнем з боку ворога. Було багато загиблих і поранених.