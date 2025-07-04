Україна відновила подачу електроенергії на ЗАЕС після блекауту

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, під час російського обстрілу лінія, яка живить ЗАЕС, аварійно відключилася.

Одразу розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не могли, оскільки була загроза повторного удару росіян.

На цьому тлі ЗАЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів. Такі генератори - це єдина можливість забезпечити роботу систем забезпечення життєдіяльності станції.

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