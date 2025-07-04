Україна відновила подачу електроенергії на ЗАЕС після блекауту

Українські фахівці відновили високовольтну лінію, яка живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена через російський обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
"Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що ЗАЕС знову почала отримувати електроенергію з підконтрольної уряду України території після кількох годин роботи на дизельних генераторах.
Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, під час російського обстрілу лінія, яка живить ЗАЕС, аварійно відключилася.
Одразу розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не могли, оскільки була загроза повторного удару росіян.
На цьому тлі ЗАЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів. Такі генератори - це єдина можливість забезпечити роботу систем забезпечення життєдіяльності станції.
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