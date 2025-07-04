Украина восстановила подачу электроэнергии на ЗАЭС после блэкаута

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, сегодня, 4 июля, во время российского обстрела линия, которая питает ЗАЭС, аварийно отключилась.

Сразу начать аварийно-восстановительные работы энергетики не могли, поскольку была угроза повторного удара россиян.

На этом фоне ЗАЭС перешла на питание от дизель-генераторов. Такие генераторы - это единственная возможность обеспечить работу систем обеспечения жизнедеятельности станции.

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