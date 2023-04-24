Україна не відмовиться від Бахмута, це дасть окупантам шанс, - Зеленський

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це розширить фронт і дасть російським військам і ПВК "Вагнера" шанс захопити більше наших земель", - заявив глава держави.

Зеленський відповів на заяву про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення. Він підкреслив, що захоплення Бахмута може стати трампліном для окупантів і відкриє шлях до двох міст, які важливі для Росії. Мова йде про Слов'янськ та Краматорськ.

Президент подякував

"Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це зрозуміло всім", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що оборона Бахмута важлива для України, оскільки РФ може використати цю "перемогу" у власних інтересах. За його словами, втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісів.

При цьому аналітики ISW вважають, що російські окупанти прагнуть захопити Бахмут до початку українського контрнаступу.

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