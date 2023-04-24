Експерти ISW: військове керівництво РФ хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

У спробах захопити Бахмут окупанти продовжують нести великі втрати. Для підтримки ПВК "Вагнера" РФ спрямувала на Бахмутський напрямок підрозділи повітряно-десантних військ. Підтримка, швидше за все, дозволить "вагнерівцям" отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти. Підрозділи ПДВ поблизу Бахмута, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж підрозділи "Вагнера".

Російські блогери відзначають, що підрозділи 106-ї дивізії ПДВ тримають оборону в районі Яковлівки, приблизно за 17 км на північний схід від Бахмута. Оголошення про спільну роботу "Вагнера" та ПДВ навколо Бахмута свідчить про те, що російське військове керівництво прагне співпрацювати з Пригожиним, незважаючи на колишні тертя, щоб прискорити захоплення Бахмута.