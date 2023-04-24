Украина не откажется от Бахмута, это даст оккупантам шанс, - Зеленский

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и ЧВК "Вагнера" шанс захватить больше наших земель", - заявил глава государства.

Зеленский ответил на заявление о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. Он подчеркнул, что захват Бахмута может стать трамплином для оккупантов и откроет путь в два города, которые важны для России. Речь идет о Славянске и Краматорске.

Президент поблагодарил

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем понятно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что оборона Бахмута важна для Украины, поскольку РФ может использовать эту "победу" в собственных интересах. По его словам, потеря города может привести к давлению для поиска компромиссов.

При этом аналитики ISW считают, что российские оккупанты стремятся захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления.

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