RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина не откажется от Бахмута, это даст оккупантам шанс, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не откажется от обороны Бахмута, поскольку захват этого города откроет путь российским оккупантам в Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Al Arabia.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и ЧВК "Вагнера" шанс захватить больше наших земель", - заявил глава государства.

Зеленский ответил на заявление о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. Он подчеркнул, что захват Бахмута может стать трамплином для оккупантов и откроет путь в два города, которые важны для России. Речь идет о Славянске и Краматорске.

Президент поблагодарил

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем понятно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что оборона Бахмута важна для Украины, поскольку РФ может использовать эту "победу" в собственных интересах. По его словам, потеря города может привести к давлению для поиска компромиссов.

При этом аналитики ISW считают, что российские оккупанты стремятся захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБахмутВойна в УкраинеВойна России против Украины