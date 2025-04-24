Україна відмовилася платити за облігаціями 2015 року: цього світу більше не існує

"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду.

Однак в уряді заявили, що мають намір "продовжити взаємодію" з утримувачами боргу і розглянуть "усі доступні варіанти" реструктуризації боргу, що є умовою програми з МВФ.

ВВП-варанти

ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж у розмірі понад 500 мільйонів доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.

Україна випустила ВВП-варанти на суму 2,6 млрд доларів - цінні папери з фіксованим доходом, прив'язані до темпів економічного зростання, - щоб пом'якшити реструктуризацію свого боргу в 2015 році після окупації Криму Росією.

Цінні папери, термін погашення яких настає у 2041 році, не були включені до минулорічної угоди з реструктуризації боргу України на суму 20 мільярдів доларів.

"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів,

Він додав, що скромне відновлення економіки країни не допомогло виправити майже 30-відсотковий спад, викликаний повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.

"Ці фінансові інструменти не повинні стати перешкодою на шляху нашого відновлення", - додав він.