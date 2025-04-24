Украина отказалась платить по облигациям 2015 года: этого мира больше нет

"Украина указала, что не может принять предложение держателей ВВП-варрантов и отказалась делать какие-либо дальнейшие предложения", - говорится в заявлении правительства.

Однако в правительстве заявили, что намерены "продолжить взаимодействие" с держателями долга и рассмотрят "все доступные варианты" реструктуризации долга, что является условием программы с МВФ.

ВВП-варранты

ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж в размере более 500 миллионов долларов должен быть произведен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму 2,6 млрд долларов - ценные бумаги с фиксированным доходом, привязанные к темпам экономического роста, - чтобы смягчить реструктуризацию своего долга в 2015 году после оккупации Крыма Россией.

Ценные бумаги, срок погашения которых наступает в 2041 году, не были включены в прошлогоднюю сделку по реструктуризации долга Украины на сумму 20 миллиардов долларов.

"ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в своем заявлении после срыва переговоров,

Он добавил, что скромное восстановление экономики страны не помогло исправить почти 30-процентный спад, вызванный полномасштабным вторжением России в 2022 году.

"Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием на пути нашего восстановления", - добавил он.