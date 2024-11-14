Украина, в отличие от большинства стран Европы, открыта к евреям, – главный раввин

Ни одна еврейская община в Украине не закрылась, большинство раввинов вернулись и почти все синагоги работают в шаббат и на праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха на KJF-2024.

"Когда россияне отступили, столько людей вернулось. Все еврейские общины заработали. Ни одна еврейская община не закрылась из-за отсутствия интереса, и большинство раввинов вернулись. Почти все синагоги точно работают в шабат и по праздникам. Сложно сказать, сколько евреев вернулось и сколько из них новых людей, приходящих в синагогу. Сообщества постоянно привлекают новых людей. Так что я могу вам сказать, что в Киеве, в общине, где я раввин, есть много новых людей. Действительно, очень много", – заявил Яков Дов Блайх.

В то же время, он отметил рост антисемитизма в других странах Европы, в том числе в Нидерландах, Великобритании и Франции. По его данным, во Франции еврейское население за последние 6-7 лет сократилось на десятки процентов.

Главный раввин Киева и Украины предполагает, что все больше евреев из стран Запада в результате переедут в Израиль.

"Люди собираются совершать аллию (репатриация евреев в Израиль – ред). Израиль будет расти", - сказал Яков Дов Блайх.

Он также сообщил, что сейчас в Израиле пытается помочь в обустройстве и украинским иммигрантам, потому что "они должны приехать в место, в котором будут чувствовать себя как дома".

Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, в этом году был посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.