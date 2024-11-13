Ложкін відкрив П’ятий Київський єврейський форум

У середу, 13 листопада, відкрився П’ятий Київський єврейський форум ( Kyiv Jewish Forum ), який організовує Єврейська конфедерація України на чолі з її президентом та віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу Борисом Ложкіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

KJF – це щорічна подія, яка збирає провідних світових лідерів для обміну думками та пропозиціями щодо найгостріших проблем, з якими стикаються єврейські громади в усьому світі.

Ложкін зазначив, що цьогорічний форум є особливим, оскільки проходить одразу після виборів у США та багато в чому присвячений обговоренню того, як результати цих виборів вплинуть на Україну, Ізраїль та світове єврейство, адже саме США зараз багато в чому визначають результат воєн, які ведуть народи за свою незалежність.

"Я вітаю вибір американського народу та хочу привітати Дональда Трампа з перемогою. Українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так Ізраїлю", - сказав президент Єврейської конфедерації України.

Він зауважив, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії, а для Ізраїлю президент Трамп зробив більше, ніж будь-хто інший за останні роки, адже історичні Авраамові угоди принесли мир на Близький Схід, максимально наблизивши його до примирення Ізраїлю та арабського світу.

"Я щиро вірю, що двопартійна та двопалатна єдність у підтримці України та Ізраїлю в їх боротьбі за незалежність та світ збережеться", - наголосив Ложкін.

На цьогорічному KJF також буде обговорено питання протистояння Росії, Ірану та Північної Кореї, загрози зростання антисемітизму у діаспорах та питання важливості зміцнення єврейських зв'язків між Ізраїлем, США та Україною.

Цьогорічний форум проходить у форматі онлайн з головним майданчиком у Вашингтоні. Співорганізатором заходу є провідне медіа Ізраїлю The Jerusalem Post.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.