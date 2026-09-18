Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Удари РФ по пунктах пропуску

Нагадаємо, за інформацією ДПСУ, усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють у штатному режимі. Зокрема, продовжують роботу й ті пункти, які раніше зазнавали російських обстрілів.

Останнім часом декілька пунктів пропуску на українському кордоні зазнали атак РФ.

Таак, уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Є загиблі та поранені.

Також росіяни атакували КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області. Атака сталася, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

У зв'язку з цим інцидентом Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.