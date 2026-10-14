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Україна відкриває частковий експорт газу: в АГКУ назвали переваги для бюджету та видобутку

19:18 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
В Україні дозволили експорт 15% газу (фото: facebook.com/gas.tsо.ua)

Дозвіл приватним газовидобувним компаніям експортувати частину власного газу дасть державі додаткову валютну виручку, збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів і може підтримати подальше нарощування українського видобутку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ).

Переваги відкриття експорту газу

В АГКУ прокоментували нещодавнє рішення уряду про відкриття контрольованого експорту до 15% газу приватного видобутку.

"Держава отримає збільшення надходжень валюти в країну та податків до державного й місцевого бюджетів", - наголосили в Асоціації.

Окремий фінансовий ефект для бюджету дасть рента. Компанії, які продаватимуть газ за кордон, повинні будуть доплачувати рентні платежі за експортовані обсяги з прив’язкою до вищих європейських цін. Тобто частина додаткового доходу від зовнішнього ринку напряму повертатиметься державі у вигляді податків.

Ще одна вигода - підтримка власного видобутку. Експортна виручка може спрямовуватися на відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів, їхній фізичний захист, нове буріння та геологорозвідку.

Для держави це означає збереження і потенційне збільшення українського ресурсу та відповідних податкових надходжень у майбутньому.

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В Асоціації також вважають, що рішення посилює позиції України на європейському газовому ринку: за низьких запасів у європейських сховищах український ресурс може стати додатковим фактором стабільності для ЄС.

Як працюватиме експорт газу

Механізм експорту залишається обмеженим: приватні компанії зможуть експортувати до 15% газу, видобутого у попередньому місяці, а продаватиметься ресурс через відкриті біржові торги лише з 1 березня до 30 листопада.

"Важливо, що експорт буде здійснюватися під повним контролем держави і, у випадку кризової ситуації, буде оперативно зупиненений", - зазначили в АГКУ.

Варто зазначити, що від початку повномастштабного вторгнення РФ Кабмін запровадив нульові квоти на експорт газу.

Водночас цьогоріч Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже перевищили 15 млрд кубометрів при планових 14,6 млрд. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник профіцит газу.

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