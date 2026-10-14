Украина открывает частичный экспорт газа: в АГКУ назвали преимущества для бюджета и добычи

Преимущества открытия экспорта газа

В АГКУ прокомментировали недавнее решение правительства об открытии контролируемого экспорта до 15% газа частной добычи.

"Государство получит увеличение поступлений валюты в страну и налогов в государственный и местный бюджеты", - подчеркнули в Ассоциации.

Отдельный финансовый эффект для бюджета даст рента. Компании, которые будут продавать газ за границу, должны будут доплачивать рентные платежи за экспортируемые объемы с привязкой к более высоким европейским ценам. То есть часть дополнительного дохода от внешнего рынка будет напрямую возвращаться государству в виде налогов.

Еще одна выгода - поддержка собственной добычи. Экспортная выручка может направляться на восстановление поврежденных российскими атаками объектов, их физическую защиту, новое бурение и геологоразведку.

Для государства это означает сохранение и потенциальное увеличение украинского ресурса и налоговых поступлений в будущем.

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В Ассоциации также считают, что решение усиливает позиции Украины на европейском газовом рынке: из-за низких запасов в европейских хранилищах украинский ресурс может стать дополнительным фактором стабильности для ЕС.

Как будет работать экспорт газа

Механизм экспорта остается ограниченным: частные компании смогут экспортировать до 15% добытого газа в предыдущем месяце, а будет продаваться ресурс через открытые биржевые торги только с 1 марта по 30 ноября.

"Важно, что экспорт будет производиться под полным контролем государства и, в случае кризисной ситуации, будет оперативно остановлен", - отметили в АГКУ.