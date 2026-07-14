Україна відкрила шостий кластер переговорів з ЄС

Україна та Європейський Союз офіційно відкрили переговори за кластером 6 "Зовнішні відносини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
Глава зовнішньополітичного відомства розповів, за який саме напрямок переговорів відповідає його міністерство.
"Один із двох розділів у межах Шостого кластера - Розділ 31 - належить до сфери відповідальності МЗС України щодо впровадження реформ. І я з гордістю можу сказати, що за останні роки ми досягли 99% узгодженості зовнішньої політики України з політикою ЄС", - сказав Сибіга.
Розділ 31 стосується зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Саме за цим напрямом Україна синхронізувала свою позицію із заявами та рішеннями Євросоюзу.
14 липня у Брюсселі відбулася третя Міжурядова конференція Україна-ЄС, під час якої формально відкрили кластер 6 "Зовнішні відносини" - останній із шести переговорних блоків на шляху України до членства в ЄС.
Кластер охоплює одразу кілька напрямів:
Нагадаємо, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6 переговорів про вступ України - другого кластера для країни після ключового "Основи".
Раніше премʼєр Естонії Крістен Міхал закликав ЄС негайно відкрити всі переговорні кластери.