Україна відкрила шостий кластер переговорів з ЄС

Що сказав Сибіга про розділ 31

Глава зовнішньополітичного відомства розповів, за який саме напрямок переговорів відповідає його міністерство.

"Один із двох розділів у межах Шостого кластера - Розділ 31 - належить до сфери відповідальності МЗС України щодо впровадження реформ. І я з гордістю можу сказати, що за останні роки ми досягли 99% узгодженості зовнішньої політики України з політикою ЄС", - сказав Сибіга.

Розділ 31 стосується зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Саме за цим напрямом Україна синхронізувала свою позицію із заявами та рішеннями Євросоюзу.

Кластер 6 відкрито офіційно

14 липня у Брюсселі відбулася третя Міжурядова конференція Україна-ЄС, під час якої формально відкрили кластер 6 "Зовнішні відносини" - останній із шести переговорних блоків на шляху України до членства в ЄС.

Кластер охоплює одразу кілька напрямів:

зовнішню політику;

безпеку й оборону;

торгівлю;

гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6 переговорів про вступ України - другого кластера для країни після ключового "Основи".