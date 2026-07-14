Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС

Что сказал Сибига о главе 31

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.

"Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС", - сказал Сибига.

Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.

Кластер 6 открыт официально

14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 "Внешние отношения" - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.

Кластер охватывает сразу несколько направлений:

внешнюю политику;

безопасность и оборону;

торговлю;

гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие кластера 6 переговоров о вступлении Украины - второго кластера для страны после ключевого "Основы".