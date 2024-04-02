Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією, ухвалено постанову, - Шмигаль

Як відзначив Шмигаль, сьогодні одним із ключових пріоритетів Кабінету міністрів є наша економіка. Це включає розширення :

логістики;

експортного потенціалу;

програми підтримки бізнесу.

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй", - заявив прем'єр-міністр.

Також він додав, що на західному напрямку Україна планує:

створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску;

модернізувати ще 13;

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.

Відкриття нових пунктів пропуску

Як розповідав в інтерв’ю РБК-Україна віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, цьогоріч Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску. Це дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону.

Очікується, що нові КПП з'являться на кордоні з: