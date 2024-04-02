Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією, ухвалено постанову, - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання.
Як відзначив Шмигаль, сьогодні одним із ключових пріоритетів Кабінету міністрів є наша економіка. Це включає розширення :
"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй", - заявив прем'єр-міністр.
Також він додав, що на західному напрямку Україна планує:
"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.
Як розповідав в інтерв’ю РБК-Україна віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, цьогоріч Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску. Це дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону.
Очікується, що нові КПП з'являться на кордоні з:
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