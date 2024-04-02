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Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією, ухвалено постанову, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання.

Як відзначив Шмигаль, сьогодні одним із ключових пріоритетів Кабінету міністрів є наша економіка. Це включає розширення : 

  • логістики; 
  • експортного потенціалу; 
  • програми підтримки бізнесу. 

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй", - заявив прем'єр-міністр. 

Також він додав, що на західному напрямку Україна планує: 

  • створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску; 
  • модернізувати ще 13; 

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль. 

Відкриття нових пунктів пропуску 

Як розповідав  в інтерв’ю РБК-Україна віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, цьогоріч Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску. Це дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. 

Очікується, що нові КПП з'являться на кордоні з: 

  • Угорщиною; 
  • Молдовою; 
  • Румунією; 
  • Польщею. 

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РумуніяДенис Шмигаль