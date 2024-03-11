ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Польщею і не тільки. Україна готується відкрити низку нових пунктів пропуску

Україна, Понеділок 11 березня 2024 09:48
UA EN RU
З Польщею і не тільки. Україна готується відкрити низку нових пунктів пропуску Фото: міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Наталія Гурковська

Цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. Нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий - "Лужанка" - переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність", - пояснив міністр.

За його словами, наприкінці березня також планується відкриття спільного додаткового пункт пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

"З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проект, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року", - запевнив голова Мінвідновлення.

Ситуація на кордоні України

Актуальність появи нових пунктів пропуску на кордоні України виникла після того, як польські фермери заблокували шість КПП на кордоні з Україною, у зв'язку з чим у чергах на території Польщі на даний момент стоять кілька тисяч вантажівок.

В кінці лютого 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що на кордоні України та Угорщини з'явиться новий пункт пропуску - "Велика Паладь - Надьгодош". Зазначимо, що відкриття цього пункту пропуску анонсували ще у 2019 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Румунія Угорщина Молдова Кордон з Україною
NEWS
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог