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Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией, принято постановление, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров принимает постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания.

Как отметил Шмыгаль, сегодня одним из ключевых приоритетов Кабинета Министров является наша экономика. Это включает расширение :

  • логистики;
  • экспортного потенциала;
  • программы поддержки бизнеса

"Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией", - заявил премьер-министр. 

Также он добавил, что на западном направлении Украина планирует: 

  • создать 9 новых пограничных пунктов пропуска; 
  • модернизировать еще 13; 

"Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз", - отметил Шмыгаль. 

Открытие новых пунктов пропуска 

Как рассказывал в интервью РБК-Украина вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска. Это позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы. 

Ожидается, что новые КПП появятся на границе с: 

  • Венгрией; 
  • Молдовой; 
  • Румынией; 
  • Польшей. 

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РумынияДенис Шмыгаль