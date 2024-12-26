ua en ru
Чт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна відкриє нові консульства у Польщі: у яких містах

Четвер 26 грудня 2024 18:59
UA EN RU
Україна відкриє нові консульства у Польщі: у яких містах Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

Міністерство закордонних справ України відкриє додаткові консульські установи в Польщі. Відтак, українці, що проживають у Жешуві та Познані, зможуть швидше оформити необхідні документи.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Годину запитань до уряду у Верховній Раді.

На сьогодні в Польщі проживає друга за кількістю українська громада. Йдеться про автохтонну громаду та вимушених новоприбулих громадян України.

"Ми говоримо про приблизно 1 мільйон осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ: у Жешуві та Познані. І ми підвищимо в статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.

МЗС Польщі вже погодило відкриття консульства України в Познані. Тож наразі це вже є питанням узгоджень між українським МЗС й органами місцевої влади у Познані.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України також планує відкрити додаткові консульські установи в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції. Оскільки нині в цих країнах знаходиться найбільша кількість громадян України.

Читайте також, у Познані замість генконсульства РФ може бути консульство України. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості українців на території Польщі, наразі в країні недостатньо установ, які б відповідали потребам.

Нагадаємо, МЗС України запускає систему "е-Консул". Ухвалена урядом постанова дозволить українцям за кордоном отримати нові послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України
NEWS
"Маємо бути напоготові". Чи можливий обстріл на Новий рік і чи реальні загрози від "Орєшніка"
"Маємо бути напоготові". Чи можливий обстріл на Новий рік і чи реальні загрози від "Орєшніка"
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може