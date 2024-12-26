Україна відкриє нові консульства у Польщі: у яких містах

Міністерство закордонних справ України відкриє додаткові консульські установи в Польщі. Відтак, українці, що проживають у Жешуві та Познані, зможуть швидше оформити необхідні документи.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Годину запитань до уряду у Верховній Раді.

На сьогодні в Польщі проживає друга за кількістю українська громада. Йдеться про автохтонну громаду та вимушених новоприбулих громадян України.

"Ми говоримо про приблизно 1 мільйон осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ: у Жешуві та Познані. І ми підвищимо в статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.

МЗС Польщі вже погодило відкриття консульства України в Познані. Тож наразі це вже є питанням узгоджень між українським МЗС й органами місцевої влади у Познані.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України також планує відкрити додаткові консульські установи в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції. Оскільки нині в цих країнах знаходиться найбільша кількість громадян України.