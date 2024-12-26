Україна відкриє нові консульства у Польщі: у яких містах
Міністерство закордонних справ України відкриє додаткові консульські установи в Польщі. Відтак, українці, що проживають у Жешуві та Познані, зможуть швидше оформити необхідні документи.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Годину запитань до уряду у Верховній Раді.
На сьогодні в Польщі проживає друга за кількістю українська громада. Йдеться про автохтонну громаду та вимушених новоприбулих громадян України.
"Ми говоримо про приблизно 1 мільйон осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ: у Жешуві та Познані. І ми підвищимо в статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.
МЗС Польщі вже погодило відкриття консульства України в Познані. Тож наразі це вже є питанням узгоджень між українським МЗС й органами місцевої влади у Познані.
Окрім того, Міністерство закордонних справ України також планує відкрити додаткові консульські установи в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції. Оскільки нині в цих країнах знаходиться найбільша кількість громадян України.
Читайте також, у Познані замість генконсульства РФ може бути консульство України. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості українців на території Польщі, наразі в країні недостатньо установ, які б відповідали потребам.
Нагадаємо, МЗС України запускає систему "е-Консул". Ухвалена урядом постанова дозволить українцям за кордоном отримати нові послуги.