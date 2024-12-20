МЗС запускає систему "е-Консул": що це дасть українцям за кордоном
Для українців за кордоном з'являться нові послуги в рамках експериментального проекту "е-Консул". Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
Як розповіли в міністерстві, ухвалена урядом постанова дозволить українцям за кордоном отримати нові послуги:
- оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);
- оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;
- реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;
- обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;
- комплексна послуга для оформлення новонароджених (реєстрація народження, реєстрація громадянином, внесення до реєстрів).
Заяви на отримання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок "Дія".
"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Нагадаємо, про те, що МЗС працює над цифровізацією консульських послуг стало відомо ще влітку цього року. Як заявляв речник міністерства Георгій Тихий, вже на початковому етапі це дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%.
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