МЗС запускає систему "е-Консул": що це дасть українцям за кордоном

Для українців за кордоном з'являться нові послуги в рамках експериментального проекту "е-Консул". Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Заяви на отримання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок "Дія".

Як розповіли в міністерстві, ухвалена урядом постанова дозволить українцям за кордоном отримати нові послуги:

Нагадаємо, про те, що МЗС працює над цифровізацією консульських послуг стало відомо ще влітку цього року. Як заявляв речник міністерства Георгій Тихий, вже на початковому етапі це дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%.

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