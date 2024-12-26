Украина откроет новые консульства в Польше: в каких городах
Министерство иностранных дел Украины откроет дополнительные консульские учреждения в Польше. Следовательно, украинцы, проживающие в Жешуве и Познани, смогут быстрее оформить необходимые документы.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Час вопросов к правительству в Верховной Раде.
На сегодня в Польше проживает вторая по количеству украинская община. Речь идет об автохтонной общине и вынужденных новоприбывших граждан Украины.
"Мы говорим о примерно 1 миллионе человек. Мы будем усиливать наше консульское присутствие. Планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений: в Жешуве и Познани. И мы повысим в статусе наше консульство в Гданьске до Генерального консульства", - отметил Сибига.
МИД Польши уже согласовало открытие консульства Украины в Познани. Поэтому сейчас это уже является вопросом согласований между украинским МИД и органами местной власти в Познани.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины также планирует открыть дополнительные консульские учреждения в Румынии, Словакии, Германии и Франции. Поскольку сейчас в этих странах находится наибольшее количество граждан Украины.
Читайте также, в Познани вместо генконсульства РФ может быть консульство Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в связи со стремительным увеличением количества украинцев на территории Польши, пока в стране недостаточно учреждений, которые бы отвечали потребностям.
Напомним, МИД Украины запускает систему "е-Консул". Принятое правительством постановление позволит украинцам за рубежом получить новые услуги.