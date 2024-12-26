ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина откроет новые консульства в Польше: в каких городах

Четверг 26 декабря 2024 18:59
UA EN RU
Украина откроет новые консульства в Польше: в каких городах Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

Министерство иностранных дел Украины откроет дополнительные консульские учреждения в Польше. Следовательно, украинцы, проживающие в Жешуве и Познани, смогут быстрее оформить необходимые документы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Час вопросов к правительству в Верховной Раде.

На сегодня в Польше проживает вторая по количеству украинская община. Речь идет об автохтонной общине и вынужденных новоприбывших граждан Украины.

"Мы говорим о примерно 1 миллионе человек. Мы будем усиливать наше консульское присутствие. Планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений: в Жешуве и Познани. И мы повысим в статусе наше консульство в Гданьске до Генерального консульства", - отметил Сибига.

МИД Польши уже согласовало открытие консульства Украины в Познани. Поэтому сейчас это уже является вопросом согласований между украинским МИД и органами местной власти в Познани.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины также планирует открыть дополнительные консульские учреждения в Румынии, Словакии, Германии и Франции. Поскольку сейчас в этих странах находится наибольшее количество граждан Украины.

Читайте также, в Познани вместо генконсульства РФ может быть консульство Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в связи со стремительным увеличением количества украинцев на территории Польши, пока в стране недостаточно учреждений, которые бы отвечали потребностям.

Напомним, МИД Украины запускает систему "е-Консул". Принятое правительством постановление позволит украинцам за рубежом получить новые услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может