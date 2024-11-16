У Познані замість генконсульства РФ може бути консульство України, - Сікорський

Незабаром у Познані на вимогу Польщі буде закрито генконсульство РФ. Проте в тій будівлі може існувати консульство України.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24 .

Він зазначив, що якщо Україна звернеться щодо використання будівлі, яка звільниться від росіян, для того щоб відкрити власне консульство в цьому місті, то Варшава поставиться до цього прихильно.

Також Сікорський пояснив, що у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості українців на території Польщі, наразі в країні недостатньо установ, які б відповідали потребам.

"Термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці цього місяця. Зараз мова йде про понад десять днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам", - заявив глава польського МЗС.

Він підкреслив, що слід пам’ятати про те, що консульства вирішують різні практичні справи. Зокрема, юридичні документи, народження дітей або ж смерть людей та інше.

"І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони (надання нерухомості у Познані під консульство - ред. ) з найбільшою симпатією", - резюмував Сікорський.