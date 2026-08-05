Україна відкинула РФ у минуле: Москва дозволила бензин стандарту 2013 року

Українські дрони створили паливну кризу в Росії. Країна-агресорка вимушена закупати бензин низького класу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Міненерго РФ, пише The Moscow Times.
Російський уряд дозволив виробляти, імпортувати та продавати автомобільний бензин екологічних класів К2, К3 та К4, які відповідають стандартам:
Термін дії дозволу - до 1 липня 2027 року.
До слова, продаж бензину Євро-2 у Росії був заборонений ще у 2013 році.
Також нові правила допускають вміст метанолу у бензині до 3%.
Ще чинний техрегламент для бензину стандарту Євро-5 обмежує вміст сірки 10 мг на кілограм палива. А для Євро-2 цей показник - до 500 мг на кілограм.
Це рішення нібито покликане запобігти дефіциту палива в умовах:
Водночас уряд скасував колишню ухвалу, яка допускала продаж бензину К5 з підвищеним вмістом сірки до кінця 2026 року.
На початку липня уряд РФ вже дозволив низці російських НПЗ до кінця року випускати та продавати бензин стандарту Євро-3.
Випуск палива нижчих екологічних класів дозволяє використовувати нафту без глибокої переробки та задіяти потужності, які не здатні виробляти бензин вищої якості, зазначав директор з комунікацій NEFT Research Дмитро Прокоф'єв.
Він також застерігав, що використання палива стандарту Євро-2 може бути небезпечним для багатьох сучасних автомобілів.
За даними Reuters, через регулярні атаки ЗСУ на російські НПЗ виробництво автомобільного бензину в Росії до початку липня 2026 року скоротилося до 65% від середнього рівня внутрішнього споживання. А випуск дизельного палива практично зрівнявся з обсягами попиту.
Раніше РБК-Україна писало, що у Красноярську перед візитом російського диктатора Володимира Путіна на АЗС різко впали ціни на пальне.
Також Росія імпортувала морем партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч метричних тонн із Марокко.