Україна відкинула РФ у минуле: Москва дозволила бензин стандарту 2013 року

Росія закупає бензин Євро-2

Російський уряд дозволив виробляти, імпортувати та продавати автомобільний бензин екологічних класів К2, К3 та К4, які відповідають стандартам:

Євро-2,

Євро-3,

Євро-4.

Термін дії дозволу - до 1 липня 2027 року.

До слова, продаж бензину Євро-2 у Росії був заборонений ще у 2013 році.

Також нові правила допускають вміст метанолу у бензині до 3%.

Ще чинний техрегламент для бензину стандарту Євро-5 обмежує вміст сірки 10 мг на кілограм палива. А для Євро-2 цей показник - до 500 мг на кілограм.

Чому саме зараз

Це рішення нібито покликане запобігти дефіциту палива в умовах:

перебудови логістичних ланцюжків,

технологічних обмежень,

необхідності підтримки стабільного постачання внутрішнього ринку.

Водночас уряд скасував колишню ухвалу, яка допускала продаж бензину К5 з підвищеним вмістом сірки до кінця 2026 року.

На початку липня уряд РФ вже дозволив низці російських НПЗ до кінця року випускати та продавати бензин стандарту Євро-3.

Випуск палива нижчих екологічних класів дозволяє використовувати нафту без глибокої переробки та задіяти потужності, які не здатні виробляти бензин вищої якості, зазначав директор з комунікацій NEFT Research Дмитро Прокоф'єв.

Він також застерігав, що використання палива стандарту Євро-2 може бути небезпечним для багатьох сучасних автомобілів.

За даними Reuters, через регулярні атаки ЗСУ на російські НПЗ виробництво автомобільного бензину в Росії до початку липня 2026 року скоротилося до 65% від середнього рівня внутрішнього споживання. А випуск дизельного палива практично зрівнявся з обсягами попиту.