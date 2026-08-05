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Украина откинула РФ в прошлое: Москва разрешила бензин стандарта 2013 года

23:03 05.08.2026 Ср
2 мин
Россия будет закупать и производить ранее запрещенный бензин
aimg Елена Бджола
Фото: АЗС в Москве (Getty Images)

Украинские дроны создали топливный кризис в России. Страна-агрессор вынуждена закупать бензин низкого класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Минэнерго РФ, пишет The Moscow Times.

Россия закупает бензин Евро-2

Российское правительство разрешило производить, импортировать и продавать автомобильный бензин экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих стандартам:

  • Евро-2,
  • Евро-3,
  • Евро-4.

Срок действия разрешения - до 1 июля 2027 года.

К слову, продажа бензина Евро-2 в России была запрещена еще в 2013 году.

Также новые правила допускают содержание метанола в бензине до 3%.

Еще существующий техрегламент для бензина стандарта Евро-5 ограничивает содержание серы 10 мг на килограмм топлива. А для Евро-2 этот показатель - до 500 мг на килограмм.

Почему именно сейчас

Это решение якобы призвано предотвратить дефицит топлива в условиях:

  • перестройки логистических цепочек,
  • технологических ограничений,
  • необходимости поддержания стабильных поставок внутреннего рынка.

В то же время правительство отменило прежний документ, который допускал продажу бензина К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 года.

В начале июля правительство РФ уже разрешило ряду российских НПЗ до конца года выпускать и продавать бензин стандарта Евро-3.

Выпуск топлива низших экологических классов позволяет использовать нефть без глубокой переработки и задействовать мощности, которые не способны производить бензин высшего качества, отмечал директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

Он также предостерег, что использование топлива стандарта Евро-2 может оказаться опасным для многих современных автомобилей.

По данным Reuters, из-за регулярных атак ВСУ на российские НПЗ производство автомобильного бензина в России к началу июля 2026 года сократилось до 65% от среднего уровня внутреннего потребления. А выпуск дизельного топлива практически сравнялся с объемом спроса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Красноярске перед визитом российского диктатора Владимира Путина на АЗС резко упали цены на топливо.

Россия импортировала морем партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч метрических тонн из Марокко.

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