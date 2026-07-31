Росія на тлі паливної кризи почала імпортувати бензин із Марокко, - Reuters
Росія імпортувала морем партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч метричних тонн із Марокко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела у галузі розповіли, що танкер під прапором Панами завантажив пальне у марокканському порту Танжер у середині липня і зараз розвантажує його в російському арктичному порту Мурманськ.
Постачальником виступила компанія Lukoil, додали джерела.
Дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (SPIMEX) свідчать, що бензин АІ-92 пропонується для залізничного постачання зі станції Кола, яка обслуговує порт Мурманськ.
Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. У результаті дефіцит пального відчули близько 50 мільйонів жителів РФ.
Атаки по російських НПЗ у глибокому тилу спричинили не лише перебої з пальним на АЗС, а й почали негативно впливати на російську економіку. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже відбивається на вартості товарів і послуг.
Наявність проблем із забезпеченням пальним визнав і російський диктатор Володимир Путін. Водночас він стверджує, що ситуація нібито "не є критичною".