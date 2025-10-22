РФ визнають державою-терористом? В Сенаті США розглянуть важливі законопроєкти

Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив низку законопроєктів, один з яких відкриває шлях до визнання Росії державою-спонсором тероризму. Також пропонується вилучити активи РФ та зашкодити підтримці Росії з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України в США Ольги Стефанішиної.

Посол подякувала співавторам законопроєктів з обох партій - усі три документи мають ініціаторами членів як Республіканської, так і Демократичної партій - та коротко розповіла про кожен з ухвалених документів

Законопроєкт S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення викрадених українських дітей

Якщо цей законопроєкт буде ухвалено, то це може відкрити шлях до визнання Росії державою-спонсором тероризму. Умова - якщо Росія протягом визначеного терміну повинна повернути Україні 19 тисяч викрадених дітей.

Згідно з документом, через 60 днів з моменту набрання законом чинності Державний секретар США повинен подати Конгресу звіт щодо процесу повернення українських дітей росіянами.

"Держсекретар США має подати Конгресу США звіт, який має встановити та засвідчити, що українські діти, викрадені Росією з моменту повномасштабного вторгнення, возз'єдналися зі своїми сім'ями / опікунами; триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство. Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму", - сказано у повідомленні.

Законопроєкт S.2918 про впровадження закону REPO

Цей закон дозволить конфіскувати заморожені в США активи російського режиму та передати їх на потреби України.

Російські суверенні активи в США складають приблизно п'ять мільярдів доларів. В законопроєкті сказано, що президент Сполучених Штатів кожні 90 днів буде передавати Україні 250 мільйонів з цих грошей.

"Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно 15 млрд доларів) активів РФ", - сказано у повідомленні.

Законопроєкт S.2657 STOP China and Russia Act of 2025

Цей документ покликаний перешкодити підтримці російського режиму з боку Китаю. США та союзники мають разом перервати усі канали, через які Пекін надає допомогу росіянам.

Зокрема це охоплює як перекриття фінансових каналів для китайців, так і санкції щодо осіб та компаній в Китаї, які беруть участь в експорті зброї та технологій подвійного використання до Росії.

"Розгляд цих законопроєктів у Сенаті пройде відповідно до розкладу, визначеного лідером Республіканської партії Джоном Туном", - додала Стефанішина.