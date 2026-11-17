Українські дрони у ніч на 17 листопада здійснили успішну атаку на один із найбільших нафтохімічних комплексів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій (ССО).

Підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили нафтохімічне підприємство "Газпром нафтохім Салават", яке розташоване у місті Салават у республіці Башкортостан. Українські дрони подолали відстань близько 1500 кілометрів углиб ворожої території.

Уражений комплекс є одним із найбільших нафтохімічних підприємств РФ. Завод здатен переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти та 4 мільйони тонн газового конденсату на рік.

Підприємство випускає понад 150 найменувань продукції, серед яких: автомобільні бензини та дизельне паливо; мазути та дорожні бітуми; сірка, аміак і карбамід, а також стирол та поліетилен.

Уся ця продукція використовується, в тому числі, для забезпечення російської агресії проти України.