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Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ

14:35 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ Фото: пожежа на одному з російських НПЗ (Getty Images)
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У ніч на 16 листопада українські військові уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Під ударом були установки переробки нафти й виробництво бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапили три установки атмосферної трубчастої переробки нафти - АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Також уражено комплекс виробництва автомобільних бензинів. Наразі масштаби завданих заводу збитків уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод має важливе значення для забезпечення потреб російської армії.

Завдяки розташуванню на півдні країни він може постачати пальне російським військовим угрупованням, які воюють проти України, зокрема на фронті та в окупованому Криму.

Ураження установок первинної переробки нафти та комплексу виробництва бензинів може вплинути на обсяги пального, доступного для російської військової техніки, а також на доходи від нафтопереробки.

Нагадаємо, 16 листопада українські безпілотники атакували російський Азов у Ростовській області. Після удару на нафтобазі спалахнула пожежа, а губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив про займання на чотирьох виробничих об'єктах.

Пізніше Сили оборони заявили про ураження в Азові двох нафтобаз - "Транзит-Експрес" та "Азовської", які використовувалися для постачання нафтопродуктів, зокрема на тимчасово окуповані території України.

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