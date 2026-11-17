Украинские дроны в ночь на 17 ноября осуществили успешную атаку на один из крупнейших нефтехимических комплексов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций (ССО).

Подразделения Deep Strike ССО успешно поразили нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават", расположенное в городе Салават в республике Башкортостан. Украинские дроны преодолели расстояние около 1500 километров в глубь вражеской территории.

Пораженный комплекс является одним из крупнейших нефтехимических предприятий РФ. Завод способен перерабатывать около 6 миллионов тонн нефти и 4 миллиона тонн газового конденсата в год.

Предприятие выпускает более 150 наименований продукции, в том числе: автомобильные бензины и дизельное топливо; мазуты и дорожные битумы; сера, аммиак и карбамид, а также стирол и полиэтилен.

Вся эта продукция используется, в том числе, для обеспечения российской агрессии против Украины.