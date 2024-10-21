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Україна вела таємні переговори з Росією у 2022 році: Умєров розкрив результати

Понеділок 21 жовтня 2024 17:04
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Україна вела таємні переговори з Росією у 2022 році: Умєров розкрив результати Фото: Рустем Умєров, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Між Україною та Росією відбулися таємні переговори після початку повномасштабної війни. Вони, зокрема, стосувалися "зернової угоди".

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору. Це дозволило вивезти з окупованих Росією українських територій близько 400 тисяч людей.

Також у результаті такого непрямого діалогу Україна та Росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами.

При цьому, як розповів міністр оборони України, підсумком таких переговорів стала і "зернова угода", яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена Росією.

Умєров запевнив, що США "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.

Переговори України з Росією у 2022 році

Нагадаємо, навесні 2022 року українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни. Вони проходили у Білорусі та Туреччині.

Росія, зокрема, вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також хотіла значного послаблення української армії.

Як наголошував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, у ході переговорів у 2022 році домовитися з Росією можливості не було. Він наголосив, що Кремль хотів безумовної капітуляції України.

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