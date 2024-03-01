Подоляк про "мирні пропозиції РФ" навесні 2022: можливостей домовитися не було
Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував можливості домовитися з Москвою навесні 2022 року. Він навів низку аргументів, чому варіантів щодо "мирної угоди" не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Подоляк запропонував користуватися логікою та повторно оцінити відомі факти.
Він зазначив, що Росія масштабно зайшла в нашу країну й масово вбила громадян, маючи на меті захопити території, переформатувати державу, пряму та опосередковану окупацію.
Радник голови Офісу президента підкреслив, що на першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагала віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися.
"...Відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?", - задається Подоляк.
Він також зауважив, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київської області розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та її справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ.
"Можливостей домовитися не було"
"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала", - наголосив Подоляк.
Радник голови ОП повідомив, що і сьогодні РФ хоче знищити Україну, але "шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії".
Натомість він задався питанням доцільності обговорення цього питання в умовах російської позиції щодо капітуляції України, та намагань видати це, як щось нове.
Нагадаємо, The Wall Street Journal випустив матеріал про те, що Російський диктатор Володимир Путін публічно натякнув, що він був би відкритий до обговорення питання про припинення війни в Україні на умовах Москви.
Контури угоди, яку, ймовірно, він хоче укласти, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року.
Переговори з Росією
У грудні американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.
У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві дійсно хочуть якнайшвидшого завершення війни, незважаючи на заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема, на тему переговорів.
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