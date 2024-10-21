Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022 году: Умеров раскрыл результаты
Между Украиной и Россией состоялись тайные переговоры после начала полномасштабной войны. Они, в частности, касались "зерновой сделки".
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Washington Post заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Умерова, в результате переговоров стороны достигли согласия насчет гуманитарного коридора. Это позволило вывезти из оккупированных Россией украинских территорий около 400 тысяч человек.
Также в результате такого непрямого диалога Украина и Россия согласовали обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами.
При этом, как рассказал министр обороны Украины, итогом таких переговоров стала и "зерновая сделка", которая позволила экспортировать украинское зерно по Черному морю и в последствии была нарушена Россией.
Умеров заверил, что США "всегда были в курсе" этих контактов, поскольку Украина постоянно проводила консультации по всем направлениям.
Переговоры Украины с Россией в 2022 году
Напомним, весной 2022 года украинская и российская делегации вели переговоры по условиям для завершения войны. Они проходили в Беларуси и Турции.
Россия, в частности, требовала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, а также хотела значительного ослабления украинской армии.
Как подчеркивал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в ходе переговоров в 2022 году договориться с Россией возможности не было. Он подчеркнул, что Кремль хотел безусловной капитуляции Украины.
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