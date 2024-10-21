Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022 году: Умеров раскрыл результаты

Между Украиной и Россией состоялись тайные переговоры после начала полномасштабной войны. Они, в частности, касались "зерновой сделки".

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Washington Post заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, в результате переговоров стороны достигли согласия насчет гуманитарного коридора. Это позволило вывезти из оккупированных Россией украинских территорий около 400 тысяч человек.

Также в результате такого непрямого диалога Украина и Россия согласовали обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами.

При этом, как рассказал министр обороны Украины, итогом таких переговоров стала и "зерновая сделка", которая позволила экспортировать украинское зерно по Черному морю и в последствии была нарушена Россией.

Умеров заверил, что США "всегда были в курсе" этих контактов, поскольку Украина постоянно проводила консультации по всем направлениям.