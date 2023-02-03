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Україна веде перемовини про пошук платформи для отримання авіації, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Київ веде перемовини про пошук платформи для подальшого надання Україні тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз ведуться переговори із західними партнерами про пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації.

"Що це буде - F-16, Gripеn - це питання дискусій з партнерами з країн НАТО", - підкреслив міністр.

Він пояснив, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки саме таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою", - підбив підсумок Резніков.

Нагадаємо, вчора прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.

Своєю чергою президент Польщі заявив, що вони готові обговорювати з союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Проте не забуваючи й про власну безпеку.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти України