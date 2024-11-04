Україна не веде перемовин з РФ, домовленості можливі лише через окремі угоди, - Єрмак

"Ці переговори про те, як про це пишуть, що це нібито переговори Україна – Росія – це точно неправда. Що відбувається: ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким собі співорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн із різних континентів. Всі ці тематичні конференції – вони без Росії", - підкреслив Єрмак.

За його словами, після цього були зафіксовані принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з РФ, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина - Організація Об’єднаних Націй - Україна" , друга – "Туреччина - ООН - Росія".

"Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати Україна ніяких перемовин із РФ не веде", - додав він.

"Переговори" щодо ударів по енергетиці

Видання Financial Times, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомило, що між Росією та Україною нібито розпочалися попередні переговори за посередництва Катару, спрямовані на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

За словами джерела, ці обговорення перебувають на дуже ранній стадії.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав інформацію Financial Times "вкидом".