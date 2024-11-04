Украина не ведет переговоров с РФ, договоренности возможны только по отдельным соглашениям, - Ермак

"Эти переговоры о том, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украина - Россия - это точно неправда. Что происходит: мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, но соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы этого пункта Формулы мира. тематические конференции – они без России", - подчеркнул Ермак.

По его словам, после этого были зафиксированы принципы: если сегодня Катар, например или другая страна, готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и, например, отдельно с РФ, – пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью. С Турцией уже был зерновой коридор, год существовал. Когда было два соглашения: одно - "Турция - Организация Объединенных Наций - Украина", второе - "Турция - ООН - Россия".

"Если кто-то готов после этого, чувствует, что в этих рамках готов имплементировать достижения этой конференции, – пожалуйста. Что мне известно сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть, потому что это абсолютно отвечает тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры, они происходят, мне кажется как возможно реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать Украина никаких переговоров с РФ не ведет», - добавил он.

"Переговоры" по ударам по энергетике

Издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что между Россией и Украиной якобы начались предварительные переговоры при посредничестве Катара, направленные на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

По словам источника, эти обсуждения находятся на очень ранней стадии.

Пресссекретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал информацию Financial Times "вбросом".