Financial Times заявило, що Україна та Росія нібито обговорюють можливе припинення обстрілів енергетики. У диктатора Володимира Путіна заперечили це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Що написали ЗМІ

Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела заявило, що Росія та Україна за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного".

Співрозмовник видання сказав, що йдеться про "дуже ранні обговорення". Financial Times також написало, що минулої осені Україна та РФ дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного.

Представники Путіна заявили, що нібито диктатор навряд чи погодиться на будь-яку угоду, поки ЗСУ не витіснять з Курської області.

Видання також зазначає, що відповідна угода може стати першим кроком до завершення активних бойових дій в Україні.

Що сказали у Путіна

У Кремлі назвали "вкидом" публікацію Financial Times про те, що Росія та Україна обговорюють призупинення ударів по енергетиці.

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають", - заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.