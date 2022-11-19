Україна вдруге зробила тестову поставку електрики з Європи
Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт здійснив державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"). Поставка відбулася 19 листопада і тривала дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Енергетична компанія України".
За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня цього року.
"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", - зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.
Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреб енергосистеми України.
На початку листопада Європейський союз заявив, що може почати поставляти певні обсяги електроенергії Україні замість її імпорту.
Нагадаємо, що після низки масованих ракетних ударів з боку Росії по енергетичній інфраструктурі України було прийнято рішення припинити експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми.
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