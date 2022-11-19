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Україна вдруге зробила тестову поставку електрики з Європи

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Україна, Субота 19 листопада 2022 18:15
Україна вдруге зробила тестову поставку електрики з Європи Фото: державний енерготрейдер імпортував електрику з Європи у тестовому форматі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт здійснив державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"). Поставка відбулася 19 листопада і тривала дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Енергетична компанія України".

За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня цього року.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", - зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреб енергосистеми України.

На початку листопада Європейський союз заявив, що може почати поставляти певні обсяги електроенергії Україні замість її імпорту.

Нагадаємо, що після низки масованих ракетних ударів з боку Росії по енергетичній інфраструктурі України було прийнято рішення припинити експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми.

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