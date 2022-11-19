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Украина во второй раз сделала тестовую поставку электричества из Европы

Новина українською →
Украина, Суббота 19 ноября 2022 18:15
Украина во второй раз сделала тестовую поставку электричества из Европы Фото: государственный энерготрейдер импортировал электричество из Европы в тестовом формате (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт провел государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ"). Поставка состоялась 19 ноября и продолжалась два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Энергетическая компания Украины".

За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ". Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября этого года.

"Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы у страны были дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы", - отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Пока импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и совершается для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае потребностей энергосистемы Украины.

В начале ноября Европейский союз заявил, что может начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо ее импорта.

Напомним, что после ряда массированных ракетных ударов со стороны России по энергетической инфраструктуре Украины было принято решение о прекращении экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

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