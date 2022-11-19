Украина во второй раз сделала тестовую поставку электричества из Европы

Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт провел государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ"). Поставка состоялась 19 ноября и продолжалась два часа.

За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ". Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября этого года.

"Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы у страны были дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы", - отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Пока импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и совершается для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае потребностей энергосистемы Украины.