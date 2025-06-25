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У Таганрозі вибухи: "прилетіло" у важливий завод ВПК (відео)

Росія, Середа 25 червня 2025 00:57
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У Таганрозі вибухи: "прилетіло" у важливий завод ВПК (відео) Фото ілюстративне: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пізно ввечері 24 червня у Таганрозі Ростовської області пролунали вибухи - росіяни написали про атаку безпілотників. Працювало ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Увечері 24 червня мешканці Таганрога та інших районів Ростовської області РФ повідомили у мережі про серію потужних вибухів та звуки прольоту безпілотників, а також про роботу ППО.

За словами очевидців, пролунало щонайменше шість вибухів.

Крім Таганрога, повідомлення про прольоти БПЛА надходили й із сусідніх регіонів - зокрема, Міноборони РФ заявило про знищення 22 українських безпілотників протягом останніх кількох годин. За словами росіян, 13 БпЛА було збито над Воронезькою областю, 4 - над Бєлгородською, 3 - над Саратовською, ще по одному - над Самарою та Татарстаном.

При цьому найбільше уваги викликала інформація про можливе влучання одного з дронів по підприємству "Атлант-Аеро" у Таганрозі.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це ключовий об’єкт у російському військово-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління, комплексів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для ударних FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

Наразі офіційних коментарів від російської влади щодо уражень об’єктів або постраждалих немає.

Разом з тим, у МНС РФ раніше попереджали про підвищену загрозу атаки БПЛА на території всієї області.

Нагадаємо, в грудні 2024 року видання Forbes писало, що безпілотники атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області РФ. Їх цілями могли бути штурмовики Су-25 ВПС Росії.

Крім того, у мережі повідомляють про "приліт" по аеродрому в Криму.

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Атака дронів Російська Федерація
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