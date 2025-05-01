Україна вдарила санкціями по синові Азарова і голові "Росатома"

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Також до списку потрапили ще вісім фізосіб.

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