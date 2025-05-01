Арестович у списку. Зеленський затвердив новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.

Згідно з указом глави української держави, санкції було запроваджено проти:

Санкції Зеленського

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив ще кілька санкційних пакетів. Зокрема, обмеження були введені проти кількох китайських компаній.

Це сталося після того, як українська розвідка отримала інформацію, що Китай може допомагати Росії зброєю.

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