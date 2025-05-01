Арестович у списку. Зеленський затвердив новий пакет санкцій
Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.
Згідно з указом глави української держави, санкції було запроваджено проти:
- Олексія Арестовича (колишній радник Офісу президента, який останнім часом різко критикує українську владу. Відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО);
- Станіслава Бернвальда (російський пропагандист);
- Костянтина Бондаренка (український "політолог", який просуває наративи РФ);
- Дмитра Васильця (український блогер, який відомий проросійськими поглядами);
- Анастасії Кашеварової (російська пропагандистка, яка працювала у ЗМІ, близьких до Кремля);
- Мирослава Олешка (український блогер, який критикував ЗСУ і підтримував Росію);
- Павла Онищенка (засновник так званого "визвольного руху" "Слобожанська січ");
- Олександра Семченка (заступник голови забороненої в Україні партії "Держава", він утік до Росії);
- Олександра Скубченка (український "політичний експерт", який часто бере участь в ефірах пропагандистів РФ).
В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.
Санкції Зеленського
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив ще кілька санкційних пакетів. Зокрема, обмеження були введені проти кількох китайських компаній.
Це сталося після того, як українська розвідка отримала інформацію, що Китай може допомагати Росії зброєю.
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