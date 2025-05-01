Украина ударила санкциями по сыну Азарова и главе "Росатома"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции. В частности, они касаются главы "Росатома" Алексея Лихачева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы украинского государства №268/2025 и №269/2025.
Согласно указу №268/2025, санкции были введены против 36 юридических лиц. В списке есть:
Также указ Зеленского предусматривает санкции против шести физических лиц. Среди них:
Второй указ главы украинского государства предусматривает санкции против 45 юридических лиц. В частности, речь о российских "военно-патриотических" организациях, "благотворительных фондах" и других организациях, которые поддерживают агрессию против Украины.
При этом ограничения затронули и 61 человека. Среди них:
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Также в список попали еще восемь физлиц.
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