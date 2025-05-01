Украина ударила санкциями по сыну Азарова и главе "Росатома"

Первый указ

Согласно указу №268/2025, санкции были введены против 36 юридических лиц. В списке есть:

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) - один из крупнейших металлургических заводов России;

ПАО "Новатэк" - крупнейшая частная газовая компания России;

ООО "Сибур-Химпром" - крупный российский производитель химической продукции.

ООО "Ямал СПГ" - один из крупнейших проектов по сжижению природного газа в России, связанный с Ямалом.

АО "Стойленский ГОК" - важный производитель железной руды.

Также указ Зеленского предусматривает санкции против шести физических лиц. Среди них:

Алексей Азаров - сын бывшего премьер-министра Украины, бывший украинский нардеп.

Алексей Лихачев - глава "Росатома" с 2016 года.

Второй указ

Второй указ главы украинского государства предусматривает санкции против 45 юридических лиц. В частности, речь о российских "военно-патриотических" организациях, "благотворительных фондах" и других организациях, которые поддерживают агрессию против Украины.

При этом ограничения затронули и 61 человека. Среди них: