Украина ударила санкциями по сыну Азарова и главе "Росатома"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции. В частности, они касаются главы "Росатома" Алексея Лихачева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы украинского государства №268/2025 и №269/2025.
Первый указ
Согласно указу №268/2025, санкции были введены против 36 юридических лиц. В списке есть:
- ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) - один из крупнейших металлургических заводов России;
- ПАО "Новатэк" - крупнейшая частная газовая компания России;
- ООО "Сибур-Химпром" - крупный российский производитель химической продукции.
- ООО "Ямал СПГ" - один из крупнейших проектов по сжижению природного газа в России, связанный с Ямалом.
- АО "Стойленский ГОК" - важный производитель железной руды.
Также указ Зеленского предусматривает санкции против шести физических лиц. Среди них:
- Алексей Азаров - сын бывшего премьер-министра Украины, бывший украинский нардеп.
- Алексей Лихачев - глава "Росатома" с 2016 года.
Второй указ
Второй указ главы украинского государства предусматривает санкции против 45 юридических лиц. В частности, речь о российских "военно-патриотических" организациях, "благотворительных фондах" и других организациях, которые поддерживают агрессию против Украины.
При этом ограничения затронули и 61 человека. Среди них:
- Владимир Грубник (украинский хирург и блогер, известный своей пророссийской позицией. Он был организатором взрыва в здании СБУ в Одессе в 2015 году, который был классифицирован как теракт);
- Ольга Давидко (спортсменка, которая была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы в 2025 году украинской прокуратурой за оправдание военной агрессии РФ и финансирование российских вооруженных сил).
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Также в список попали еще восемь физлиц.
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