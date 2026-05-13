Головна » Новини » Війна в Україні

Україна вдарила санкціями по постачальниках "Іскандерів" і С-400, - Власюк

11:19 13.05.2026 Ср
Без роботи цих підприємств Росія не зможе складати ракети
aimg Олена Чупровська
Україна вдарила санкціями по постачальниках "Іскандерів" і С-400, - Власюк Фото: Україна відрізає постачальників ракетної промисловості РФ (росЗМІ)
Новий санкційний пакет України б'є по серцю російської ракетної промисловості - під удар потрапили постачальники заводів, що виробляють балістичні ракети і зенітні комплекси.

Як пише РБК-Україна, про це журналістам повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкцій.

Хто потрапив під санкції

Новий пакет спрямований не лише проти виробників зброї, а й проти ланцюжка компаній, які їх обслуговують.

Під обмеження потрапили підприємства, пов'язані з трьома ключовими заводами:

  • АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард"" - виробляє зенітні ракетні системи С-300 та С-400;
  • ФКП "Пермський пороховий завод" - виробляє порох і ракетне паливо;
  • АТ "Воткінський завод" - виробляє балістичні ракети "Іскандер".

АТ "Юнітест-Рентген" постачало обладнання для контролю якості деталей ракетного виробництва на завод "Авангард". Крім того, ця компанія співпрацювала з "Московським інститутом теплотехніки" - установою, яка розробляла ракети "Тополь-М", "Ярс" і "Булава".

ТОВ "А2 Групп" забезпечувало Пермський пороховий завод сировиною для виробництва порохів і ракетного палива - компонентами, без яких боєприпаси і ракетні системи просто не запрацюють.

Окремий блок обмежень торкнувся компаній, які допомагали оборонному сектору Росії отримувати заборонене обладнання та електроніку.

Зокрема, це "РТ-Комплектація" - дочірня структура підсанкційного державного концерну "Ростєх" - та компанія "Спєцтєхнологія". Обидві допомагали обходити міжнародні обмеження через імпорт.

Санкції також запровадили проти ІТ-компанії "Інфоріон". Вона розробляла захищені системи збору та управління даними, а також програмне забезпечення для російських силових структур.

Власюк повідомив, що уся зібрана інформація буде передана міжнародним партнерам для синхронізації санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще навесні 2025 року швейцарська трейдингова структура продовжувала переказувати гроші російським нафтовим постачальникам через банківську систему Москви, використовуючи дубайського посередника для виведення транзакцій з-під західного контролю.

Також ми повідомляли, що при погрози британського прем'єра Кіра Стармера перехоплювати підсанкційні судна, аналіз MarineTraffic зафіксував 184 кораблі під санкціями Великої Британії, які здійснили 238 рейсів через британські води. Жодного доказу перехоплення хоч одного судна уряд так і не надав.

