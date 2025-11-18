Україна вдарила ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Росії, - Генштаб

Чутки про заборону від США

Нагадаємо, ще в серпні Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що влада США нібито блокує використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по території Росії.

Зокрема, Пентагон з кінця весни "не дозволяв Україні застосовувати ATACMS" для атак на російську територію.

Уже 29 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, що президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території РФ.

Але, за його словами, іноді Пентагон не давав Україні повноважень на здійснення таких атак.