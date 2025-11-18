Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории России, - Генштаб

Слухи о запрете от США

Напомним, еще в августе Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что власти США якобы блокируют использование Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по территории России.

В частности, Пентагон с конца весны "не разрешал Украине применять ATACMS" для атак на российскую территорию.

Уже 29 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал, что президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории РФ.

Но, по его словам, иногда Пентагон не давал Украине полномочий на осуществление таких атак.