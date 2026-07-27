Україна вдарила по нафтових об'єктах РФ за 1300 км від кордону

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації - за його словами, Путін планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України знищило пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.